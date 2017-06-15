'Rusya'yı çevrelemek için başka bir bahane bulurlardı'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin kendi yaptırımları nedeniyle 100 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığını belirterek, 'Kırım olmasaydı da Rusya'yı çevrelemek için başka bir bahane bulurlardı' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin kendi yaptırımları nedeniyle 100 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığını belirterek, "Kırım olmasaydı da Rusya'yı çevrelemek için başka bir bahane bulurlardı" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayınla Rus vatandaşlarının sorularını yanıtladı. Putin, ABD Dışişleri Bakanlığı tahminlerine göre Rus karşıtı yaptırımların, Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1 oranında düşüşe yol açtığını dile getirdi. Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle 52 milyar dolar kaybettiğini dile getiren Putin, Batılı ülkelerin ise kendi yaptırımları nedeniyle 100 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığını belirtti. Putin, "Kırım olmasaydı da Rusya'yı çevrelemek için başka bir bahane bulurlardı" dedi. Yaptırımların Rusya'yı etkilediğini sözlerine ekleyen Vladimir Putin, "Rus ekonomisinin yaşadığı zorlukların esas nedeni yaptırımları altındaki konjonktürü ve petrol, gaz, çelik endüstrisi, kimya gibi geleneksel ürünlerimizin fiyatların düşüştür" dedi. ABD Senatosu'nun Rusya'ya yönelik yani yaptırımı onaylaması kararı ile ilgili olarak karşı yaptırım uygulayıp uygulamamayı değerlendireceklerini söyledi. (Tatiyana Şuvalova / İHA)
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