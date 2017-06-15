Rusya'ya yeni yaptırımlara onay

ABD Senatosu, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak ve Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasını zorlaştırmayı amaçlayan yasa tasarısını ezici çoğunlukla onayladı.

ABD Senatosu, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak ve Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasını zorlaştırmayı amaçlayan yasa tasarısını ezici çoğunlukla onayladı.

ABD Senatosu dün akşam saatlerinde 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasını oyladı. Senatoda Cumhuriyetçi ve Demokratların görüş birliğine vardığı nadir anlardan biri olan oylamada, yasa tasarısı 97'ye 2 oyla kabul edildi. Oylamada yalnızca Cumhuriyetçilerden Mike Lee ve Rand Paul yasa tasarısına karşı oy kullandı. Oylama dün bir Kongre üyesinin beysbol oynarken vurulması olayının gölgesinde kaldı. Senato yaşanan silahlı saldırıya rağmen programına bağlı kalarak oylamayı gerçekleştirdi.

Rusya'nın 2016 ABD seçimlerinde müdahale ettiği iddiası gerekçesiyle Demokratlar ve birçok Cumhuriyetçi Senato'yu yeni Rusya bir yaptırım önlemi almaya zorluyor. New Hampshire'dan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların yaptırımları sertleştirmeye yönelik anlaşmalarının ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Arizona'dan Cumhuriyetçi Senatör John McCain bu değişikliklere ihtiyaçlarının olduğunu, kaybedecek zamanlarının olmadığını söyleyerek, 'Amerika Birleşik Devletleri'nin, Vladimir Putin'e ve öteki muhtemel saldırganlara demokrasimize yapılacak hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceğimize dair sert bir mesaj göndermesi gerekiyor"' dedi.

Cumhuriyetçi Senatörler Trump'ın tasarıyı imzalamasını umuyorlar. Öte yandan Trump'ın yönetim yetkilileri yaptırım paketi ile ilgili endişelerini dile getirdiler. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Senato paneline Rusya ile ilişkileri daha iyi hale getirme çabalarına müdahale edebilecek eylemlerden endişe ettiğini söyledi. Tillerson ayrıca "'Aradaki kanalları kapatmak istemediğini" söyledi.

Yasa tasarısının kanunlaşması için Başkan Trump'ın onayı gerekiyor. Trump'ın da tasarıyı hafta sonuna kadar onaylaması bekleniyor.

