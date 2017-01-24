Rusya'ya DEAŞ çağrısı

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donalp Trump'ın, DEAŞ'a karşı mücadelede Rusya dahil bütün ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donalp Trump'ın, DEAŞ'a karşı mücadelede Rusya dahil bütün ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeni Amerikan yönetimin ilk basın toplantısında Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın DEAŞ'ı hezimete uğratmak için her ülkeyle askeri ve iktisadi işbirliği yapacağını söylediğini, bu hususta Trump'ın çok net olduğunu söyledi. "DEAŞ ile mücadelede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de işbirliğine gider misiniz" şeklindeki bir soruya Spicer, "Net olalım, eğer bir devlet, DEAŞ'la savaşma adı altında Amerika'nın çıkarlarını göz ardı ediyorsa onunla işbirliği yapmayız" yanıtını verdi.

Rusya ordusu, Suriye'deki hedefleri bombalamada Amerika ile koordineli olarak çalıştıklarını, hava kuvvetlerinde koordinasyonun Rusya olduğunu, Suriye'nin kuzeyinde Halep bölgesinde El Bab yakınlarında, DEAŞ'a ait hedeflerin koordinatlarını Amerika'dan aldıklarını ifade ederken, Pentagon ise Suriye'de hava harekatında Rusya ile bir koordinasyonlarının bulunmadığını kaydetti.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)