Rusya ve Türkiye, Suriye'deki ilk ortak operasyonunu bugün düzenledi!

Türkiye ile Rusya ilk kez birlikte Suriye'de bir operasyona imza atıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ unsurlarına yönelik ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediğini söyledi.

Rusya ayrıca Rus jetlerinin Suriye ordusuna Deyrizor'daki IŞİD saldırılarını püskürtmek için destek verdiğini de belirtti.

RUS SU UÇAKLAIR İLE TÜRK F-16'LAR BİRLİKTE VURDU

Rudskoy, Suriye'nin onayıyla düzenlenen operasyona Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağının, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağının katıldığını belirtti.

NEREDEN NEREYE?

İki ülke arasındaki ilişkiler Rusya uçağının vurulmasının ardından bozulmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise Türkiye ile Rusya çok daha yakınlaşmıştı. Rusya elçisinin FETÖ'cü polis tarafından vurulması da ilişkileri bozamadı. Türkiye ile Rusya şimdi bu sıcak ilişkiyi Suriye konusunda bambaşka bir boyuta taşıyor. Batının ve özellikle de ısrarla YPG'ye destekleyen ABD'nin buna nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu.