13.11.2017 21:45 'Rusya ve Türkiye, Suriye'de siyasi yolla çözümü arıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda, 'Rusya ve Türkiye siyasi yolla çözümü arıyor' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda, "Rusya ve Türkiye siyasi yolla çözümü arıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmesinin ardından Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye'de istikrar ve güvenlik için Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkilere ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya ve Türkiye siyasi yolla çözümü arıyor. Her iki ülkenin liderleri de bu yönde çalışıyor" dedi.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)

