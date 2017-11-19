19.11.2017 14:22 Rusya ve İran'a YPG ve PYD konusunda net tavır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Başından beri tüm muhataplara sadece burada toplantıya katılan ülkelere değil Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söyledik, bizim bu konudaki hassasiyetimiz devam ediyor' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başından beri tüm muhataplara sadece burada toplantıya katılan ülkelere değil Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söyledik, bizim bu konudaki hassasiyetimiz devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımlarıyla 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirve'nin hazırlıkları çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le bugün Antalya Belek'te bir otelde bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıyı değerlendirdi.

Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Lavrov ve Cevad Zarif ile Çarşamba günü Soçi'de gerçekleştirilecek olan liderler zirvesi öncesi bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün üst düzey memurların Tahran'da bir araya gelerek ön hazırlık yaptığını, bugün Soçi zirvesinde gündeme gelecek konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Bu zirvenin amacının bugüne kadar Suriye konusunda neler başarıldığı ve bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği konusu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Astana süreciyle birliktede İran ve Rusya ile birlikte özellikle sahada ateşkesin tesisi, çatışmasızlık bölgelerinin ve gerginliği azaltıcı bölgelerin azaltılması yönünde olumlu mesafeler katettik olumlu anlamda geçen seneye göre. Sahadaki şartlar çok daha iyi durumda geçen seneye oranla ama siyasi çözüm olmadan bunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Bir taraftan DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin devam etmesi bir taraftan da siyasi sürece ağırlık vermemiz gerekiyor. En son Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız'ın Putin'le yaptığı toplantıda da bu değerlendirmeyi ikili düzeyde yapmıştık. Bu zirvede liderler kendi aralarında bu değerlendirmeyi yapacaklar ve alınan kararlar doğrultusunda üç ülke olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu toplantının çerçevesi bugüne kadar yapılanların bir özetini çıkarmak ve bundan sonra birlikte atacağımız adımlar hakkında fikir alış verişinde bulunmak" dedi.



"GENELKURMAY BAŞKANLARI DA GÖRÜŞÜP ZİRVEYE RAPOR EDECEK"

YPG ve PYD konusunda Türkiye'nin hassasiyetinin ortada olduğunu, YPG ve PYD'nin herhangi bir toplantıya katılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Başından beri tüm muhataplara sadece burada toplantıya katılan ülkelere değil Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söyledik, bizim bu konudaki hassasiyetimiz devam ediyor. Bütün taraflarda ve üçlü zirvenin tarafı olan Rusya ve İran da bu hassasiyetimizi biliyor. Bugünkü toplantıda Astana süreciyle birlikte henüz tam anlamıyla hayata geçirilmemiş konuları da değerlendirdik. Bugüne kadar yaptıklarımızın muhasebesini yaparken elbette İdlib'de gözlemcilerin biran önce İdlib içinde ve dışında, içeride Türkiye olacak dışında Rusya ve İran olacak, bunları da kısaca değerlendirdik ama bu zirve öncesi genelkurmay başkanlarımız ve güvenlik birimlerimiz da bir araya gelecekler ve bu teknik detayları kendi aralarında görüşüp zirveye rapor edecekler" .

(OK-Y)

