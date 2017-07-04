Rusya ve Çin'den tepki: Kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 'Kuzey Kore'nin füze testleri kabul edilemez' şeklinde ortak açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Kuzey Kore'nin füze testleri kabul edilemez" şeklinde ortak açıklama yaptı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin ve Jinping ikili görüşmede Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze testlerini ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, liderlerin "Kuzey Kore'nin nükleer füze testleri kabul edilemez. Bölgedeki gerginliğin artmaması için füze çalışmaları acilen sonlanmalı" açıklamasına yer verildi.

