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Rusya ve Çin'den Esad'a kıyak! Veto ettiler
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Rusya ve Çin'den Esad'a kıyak! Veto ettiler

Suriye'de kimyasal silah saldırısı düzenlediği tespit edilen Esad rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Rusya ve Çin, Suriye'de kimyasal silah kullandığı tespit edilen Esad'a yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.

Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan misyonun (JIM) raporu, Esed rejiminin üç kez, DEAŞ'ın da bir kez kimyasal silah kullandığını ortaya koymuştu.

Bu rapor doğrultusunda harekete geçen İngiltere, ABD ve Fransa, Suriye'de kimyasal silah saldırılarına karıştığı tespit edilenlere yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı hazırladı.

RUSYA VE ÇİN'DEN VETO

Aralık ayından bu yana süren müzakereler ve Rusya'yı ikna çalışmalarının ardından Konsey'de oylanan karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

Tasarı için veto yetkisi olmayan Bolivya da olumsuz oy verirken diğer üyelerden Etiyopya, Mısır ve Kazakistan çekimser oy kullandı. 9 ülke ise tasarı lehinde oy kullandı.

RUSYA'NIN 7'NCİ VETOSU

BMGK'da bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Böylece Rusya, Suriye iç savaşının başından bu yana BMGK'da 7. kez Suriye tasarısını veto etmiş oldu.

Türkiye ile birlikte çok sayıda ülkenin ortak sunucu olarak destek verdiği tasarıda, Suriyeli 11 askeri komutanın varlıklarının dondurulması, bu kişilere seyahat yasağı uygulanması, Suriye rejimine helikopter satışının yasaklanması, kimyasal silah geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgisi belirlenen 10 kurumun kara listeye alınması öngörülüyordu.

PUTİN, "BENCE TAMAMEN UYGUNSUZ" DEMİŞTİ

Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Almazbek Atambayev ile görüştükten sonra açıklamada bulunan Putin, karar tasarısı için "Bence bu tamamen uygunsuz" ifadesini kullanmıştı.

Müzakere sürecindeki güveni baltalayabileyeceğini söyleyen Putin, "Rusya, Suriye liderliğine karşı her hangi bir yaptırımı desteklemeyecek." diye konuşmuştu.

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