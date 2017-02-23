‘Rusya, Suriyeli tarafları doğrudan görüşmeye ikna etmeye çalışıyor’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borodavkin, "Biz her zaman şunu söyledik, sadece doğrudan temaslar sonucu Cenevre'de gerçekten olumlu hareketliliği görmemiz mümkün olacak. Biz bu tutuma bağlıyız, hükümet ve muhalefet heyetlerine sinyallerimiz tam da bu doğrultuda gidiyor" dedi.

'ABD'YE ZAMAN VERİLMELİ'

Suriye konusunda ABD'nin henüz belirli bir konum sergilemediğini söyleyen Borodavkin, "Sanırım bu büyüme sorunu. Yeni idare henüz 1 aydır görevde. Bu süre içinde Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve ABD'nin dış politikasına etki yapan diğer devlet kurumlarının bu çok karmaşık konuda pozisyonlarını koordine edebilmesini beklemek zor olurdu. Bu süreci tamamlamaları için Amerikalılara zaman verilmeli" diye konuştu.

Rus elçi, terörle etkili mücadele için ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle açık ve eşit haklara sahip işbirliğine ihtiyaç olduğunun her zaman kaydettiklerini hatırlattı.

'RUSYA VE SURİYE, ATEŞKESE UYUYOR'

Cenevre görüşmeleri süresince ateşkesin uygulandığı bölgelere hava saldırıları düzenlememesi yönünde Suriye hükümetine yapılan çağrıyı da değerlendiren Borodavkin, Rusya ve Suriye ordularının ateşkes taahhütlerine uyduğunu kaydederek, "Ateşkes anlaşması IŞİD, Nusra ve bu gruplarla ittifak içinde olanlar için geçerli değil" dedi.