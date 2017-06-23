Rusya, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 füze fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine 6 füze fırlatıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine 6 füze fırlatıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya donanmasına ait Amiral Essen, Amiral Grigorociç fırkateynleri ve Krasnodar denizaltısıyla Akdeniz'in doğusundan Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 füze fırlatıldığı ifade edildi. Açıklamada Krasnador denizaltısıyla su altından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıdan kurtulan militanların daha sonra gerçekleştirilen hava saldırısıyla öldürüldüğü bildirildi.
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