Rusya: Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlere hava saldırısı düzenlenmedi

IŞİD karşıtı koalisyon yetkilisi ABD'li Korgeneral Stephen Townsend, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği Suriyeli güçleri yanlışlıkla bombaladığını ileri sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Townsend'in açıklamasını yalanlayarak, Rusya ya da Suriye uçaklarının böyle bir eylemde bulunmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "28 Şubat'ta Suriye'de önceden belirlenen kanallar üzerinden, Hmeymim üssündeki Rus Hava Uzay Kuvvetleri komutanlığı temsilcisi ve El Udeyd (Katar) kentindeki ABD'li mevkidaşı arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşme sırasında, ABD Hava Kuvvetleri temsilcisi Suriye ve Rus uçaklarının Menbiç kentinin güney kırsalında IŞİD'e karşı görevlerini yerine getirdiği sırada, ABD kontrolündeki silahlı birimlere kasıtlı olmayan saldırı düzenleyebileceği yönündeki endişelerini yerine getirdi" dendi.

Bakanlık, bu tür olayların önlenmesi için ABD'li temsilcinin Rus mevkidaşına ABD destekli birliklerin koordinatlarını verdiğini kaydetti.

Açıklamada, "Bu bilgi Rus komutanlık tarafından dikkate alındı. ABD'nin gösterdiği bölgelere Suriye veya Rusya hava kuvvetleri tarafından hiçbir saldırı düzenlenmedi" dendi.