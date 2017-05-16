Rusya savunmasını donatıyor

Rusya'nın hızı saatte 500 kilometreye ulaşan helikopter geliştirdiği açıklanırken, ayrıca Rusya'nın 2025 yılına kadar 4 firkateyn alacağı belirtildi.

Rusya'nın hızı saatte 500 kilometreye ulaşan helikopter geliştirdiği açıklanırken, ayrıca Rusya'nın 2025 yılına kadar 4 firkateyn alacağı belirtildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Havacılık Departmanı Başkanı Sergey Emelyanov, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere saatte 500 kilometre hızla giden koaksiyel (eş eksenli) helikopter geliştirildiğini açıkladı. Emelyanov, yeni helikopterin özelliklerine değinerek, "Aynı anda iki çalışma yürütüyoruz. Tek eksenli şema üzerinde saatte 450 kilometre hıza ulaşmanın mümkün olduğunu tespit etmiştik. Bunun daha hızlısı tek eksenli düzenekte başarısız oluyor. Eş eksenli sistemde 500 kilometre hıza ulaşmak mümkün" dedi.



RUSYA, 2025 YILINA KADAR 4 FİRKATEYN ALACAKLARINI DUYURDU

Rusya Donanması Gemi İnşaatı Bölümü Başkanı Vladimir Tryapiçnikov, "Ivan Hurs" iletişim gemisinin suya indirilmesi töreninde donanmaya alınacak gemilere ilişkin açıklamada bulundu. Tryapiçnikov açıklamasında, 22350 nolu proje kapsamında Rus Donanmasının 2025 yılına kadar dört adet firkateyn alınacağını ifade etti. Tryapiçnikov, 22350 projesi kapsamında dört firkateynin alınmasının ardından projenin yenileceği ifade edildi. Modernizasyonun çok ciddi boyutta olacağını belirtse de detaylı bir açıklama yapmadı. Tryapiçnikov, bugün suya indirilen "Ivan Hurs" iletişim gemisinin son derece modern ekipmanlar ile donatıldığını ifade etti. Filonun diğer gemileri arasındaki iletişimi sağlayacak olan Ivan Hurs gemisi, 'sıcak bölgelerde' servis yapacağını dile getirdi.

Proje kapsamındaki "Amiral Gorshkov" adlı firkateyni Kasım ayında deniz kuvvetlerine katılacak. "Amiral Kasatonov" adlı gemiyi üreten "Severnaya Verf" adlı fabrikasının teknik koşulları yerine getirmesi halinde 2018 yılında filoya katılması mümkün.



MOSKOVA'YA YAPTIRIMLAR

Tryapiçnikov, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları nasıl değerlendirdiğine dair soruya "Kiev, kendi vatandaşlarını etkilemek için çeşitli güç tedbirlerini uyguluyor. Müzik ve edebiyatı yasaklayıp sonra kendi halkına askeri gücü kullanıyorlar" dedi.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)