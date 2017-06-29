Rusya: S-400 için Türkiye'yle anlaştık!

Türkiye ve Rusya arasında uzun süredir pazarlığı devam eden S-400 füze savunma sisteminde artık sona gelindi. Rus ajansı Sputnik'in haberine göre, Rusya lideri Vladimir Putin'in yardımcısı Vladimir Kojin tarafların anlaşmaya vardığını söyledi.

'KREDİ KONUSUNDA BİR ANLAŞMA YOK'

Kojin, "Sözleşme üzerinde mutabakat sağlandı ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok" dedi.

Rusya lideri Putin, Haziran ayı başında ülkesinin Ankara'ya S-400 füze savunma sistemini tedarik etmeye hazır olduğunu söylemiş ve satış için ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Ankara'dan daha önce yapılan açıklamalarda, füzelerin alınması için son adımların atıldığı birçok kez belirtildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "S-400 füzeleriyle ilgili çalışmalar nihai aşamasına geldi" dedi.

Rus televizyon kanalı RBK, Mayıs ayı başında S-400 hava savunma sistemi bataryalarının 500 milyon dolara satılabileceğini duyurmuştu.

RUSYA BİR İLKE İMZA ATACAK

İki yıl önce Çin'in kazandığı uzun menzilli füze ihalesini iptal eden Türkiye, daha sonra Rusya ile görüşmelere başlamıştı. İptal edilen ihalenin tutarı, 3 milyar 400 milyon dolardı.

NATO üyesi Türkiye, Rusya'dan füze alarak kendi adına bir ilke imza atacak. NATO üyesi olan Yunanistan da, asıl alıcısı Kıbrıslı Rumlardan temin ettiği eski S-300 sistemini kullanıyor. Diğer ülkelerle birlikte İsrail jetleri Atina ile ortak askeri tatbikatlarda Yunan savunma sistemine karşı savaş oyunları gerçekleştirdi. Türkiye de bunu yapan ülkelerden biri.

İç savaş ülkesi Suriye'de ateşkesi sağlayan Türkiye ve Rusya, Ağustos 2016'da açılan yeni sayfada ilişkilerini geliştiriyor.