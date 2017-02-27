Rusya PYD'yi Cenevre'de istiyor

RUSYA'dan Cenevre zirvesi sürerken Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama geldi. Rusya, Cenevre görüşmelerine Kürtlerin de katılması gerektiğini açıkladı. Türkiye, PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG ile aynı masaya oturmama konusunda kesin tavrını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinde Kürt temsilcilerin de katılması gerektiğini açıkladı. Bogdanov, Suriye muhalefetinin Cenevre'deki barış görüşmeleri için ortak bir delegasyon oluşturması gerektiğini de belirtti.

10 AY ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLAMIŞTI

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye görüşmeleri 10 aylık bir aradan sonra geçtiğimiz hafta perşembe günü yeniden başlamıştı. Cenevre'ye PKK'nın Suriye'deki uzantası PYD davet edilmemişti.