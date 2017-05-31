Rusya, Palmira'daki DEAŞ hedeflerini füzelerle vurdu

Rusya, Akdeniz'deki Rus savaş gemisi ve denizaltıdan ateşlenen füzelerle Suriye'deki Palmira ve çevresindeki DEAŞ hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Rusya, Akdeniz'deki Rus savaş gemisi ve denizaltıdan ateşlenen füzelerle Suriye'deki Palmira ve çevresindeki DEAŞ hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Rusya, Suriye'de bulunan Palmira ve çevresindeki DEAŞ hedeflerini 4 kalibre Kruz füzesi ile vurdu. Moskova, füzeyi fırlatmadan önce Türkiye, ABD ve İsrail'in uyarıldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, tüm hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başarılı bir füze atışının gerçekleştirildiğini aktardı. Rusya'nın DEAŞ hedeflerini Akdeniz üzerinden vurduğuna ilişkin görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığınca yayınlandı.

