Rusya o ülkenin diplomatlarını sınır dışı edecek

Rusya, Estonya'nın St. Petersburg Başkonsolosunu ve Başkonsolosluğun Pskov kançılaryası yetkililerini sınır dışı etme kararı kararı aldı.

Rusya, Estonya'nın St. Petersburg Başkonsolosunu ve Başkonsolosluğun Pskov kançılaryası yetkililerini sınır dışı etme kararı kararı aldı.

Rusya, Estonyalı diplomatların ülkeyi 5 gün içerisinde terk etmeleri konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin, Talinn'in Rusya'ya karşı sert tutumlarından dolayı ilişkilerin olumsuz etkileneceği konusunda uyarı yapıldı.

Estonya, geçtiğimiz haftalarda gerekçe göstermeden Rusya'nın Narva Başkonsolosu Dmitry Kazennov ve kıdemli Konsolos Andrey Surgaev'i sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya'nın, Estonyalı diplomatları sınır dışı etme kararına karşı misilleme olarak yapıldığı düşünülüyor.

