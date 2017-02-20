Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Çurkin yaşamını yitirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önde gelen Rus diplomat, görev yerinde vefat etti. Vitaliy İvanoviç Çurkin'in aile ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dendi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği görevine 2006 yılında atanan Vitaliy Çurkin, 65. doğum gününe bir gün kala yaşamını yitirdi.

PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çurkin'in ölümü nedeniyle ailesine, yakınlarına ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ekibine başsağlığı diledi.

BM OTURUMUNDA SAYGI DURUŞU

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rus daimi temsilcinin ölümüyle ilgili bağsağlığı dilerken, BM'deki oturum 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

​"Büyükelçi Çurkin için yas tutuyoruz" diyen BM Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, "Ben şok oldum. Tüm düşüncelerimiz onun ailesi, dostu ve hükümetle birlikte" diye ekledi.

ZAHAROVA: SIRADIŞI, PARLAK BİR İNSANDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün New York'ta Vitaliy İvanoviç Çurkin vefat etti. Yarın 65. yaş gününü kutlayacaktı. Büyük diplomat. Sıradışı bir kişilik. Parlak bir insan. Sevdiğimiz bir kişiyi kaybettik" dedi.