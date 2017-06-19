Rusya'nın Ankara Büyükelçisi belli oldu

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği görevine Alexey Erkhov atandı.
Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği görevine Alexey Erkhov atandı. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği görevine Alexey Erkhov atandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği görevine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesiyle Alexey Erkhov atandı" denildi. (İlker Turak /İHA)
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