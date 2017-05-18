Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği için Yerhov ismi ön planda

Rus meclisi Duma'nın, eski Ankara Büyükelçisi Andre Andrey Karlov'un yerine, Rusya'nın eski İstanbul Başkonsolosu Aleksey Yerhov'un aday gösterilmesini desteklediği öğrenildi.

Rus meclisi Duma'nın, eski Ankara Büyükelçisi Andre Andrey Karlov'un yerine, Rusya'nın eski İstanbul Başkonsolosu Aleksey Yerhov'un aday gösterilmesini desteklediği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, geçen yıl Aralık ayında suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un yerine, Rusya'nın eski İstanbul Başkonsolosu Aleksey Yerhov'un isminin ön plana çıktığı bildirildi.

(Selçuk Böke/İHA)