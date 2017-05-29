Rusya NATO ülkelerini uyardı

Rusya, NATO ülkelerinin anti-DEAŞ koalisyonuna katılma kararı almalarını eleştirerek uyarıda bulundu.
Rusya, NATO ülkelerinin anti-DEAŞ koalisyonuna katılma kararı almalarını eleştirerek uyarıda bulundu. Rusya NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, "Valday" tartışma forumunda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde düzenlenen NATO Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. Temsilci Gruşko, NATO ülkelerinin anti-DEAŞ koalisyonuna katılmalarını eleştirerek, Rusya'nın katılımcı ülkeler ile temaslarını sürdürülmesinde engel oluşturabileceğini bildirdi. Gruşko, "NATO ülkelerinin, anti-DEAŞ koalisyonuna katılması Rusya ile ilişkileri geliştirilmesi için engel olabilir. Çünkü NATO, Rusya olmadan ortak ilişkilerini sürdürmesi imkansız" dedi. (Tatiyana Şuvalova / İHA)
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