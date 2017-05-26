Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Rusya, NATO ile büyük bir kriz yaşıyor' açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya, NATO ile büyük bir kriz yaşıyor" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, "NATO'yu Rusya ile ilişkilerinde çok geç olmadan tutumundan vazgeçmeye çağırdı. Rusya ve NATO ilişkileri, soğuk savaş zamanlarından bu yana en derin krizi yaşıyor. NATO, tek taraflı bir biçimde işbirliği projelerini dondurdu. Bu projeler, Avrupa güvenliğine önemli katkıda bulunuyordu" açıklamalarında bulundu.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)