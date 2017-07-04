Rusya: 'Kuzey Kore, BM kararını ihlal etti'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Kore'nin Balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Kore'nin Balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kuzey Kore'nin bugün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini belirtti.

Kuzey Kore, kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığını ve denemenin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği açıklamıştı.

