Rusya: Kırım'ı geri vermeyiz!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü'nün Kırım'la ilgili sözlerine yanıt verdi. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy de "Trump'ın Kırım'a yönelik açıklaması, Rusya ve ABD ilişkileri açısından endişe verici” diyerek Beyaz Saray'a tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Beyaz Saray'ın Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesine yönelik sözlerine cevap verdi. Zaharova, "Biz topraklarımızı geri vermeyiz. Kırım, Rusya'nın toprağı" dedi.

DUMA'DAN TEPKİ

Öte yandan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım'a yönelik açıklamasının “endişe verici” olduğunu belirtti.

Rusya ve ABD ilişkilerinin gelişmesinin hala ihtimal dahilinde olduğunu belirten Slutskiy, “Fakat dünkü gibi açıklamalar, Trump ve ekibi hakkındaki yüksek beklentiler üzerinde soğuk duş etkisi yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Kırım'a yönelik açıklamaların ABD'nin çoğu kurumu tarafından desteklendiğinin farkında olduklarına işaret eden Slutskiy, “Dolayısıyla Trump'ın, başkanlığının henüz başındayken ülkedeki elitlere karşı koymasını da bekleyemeyiz” dedi.