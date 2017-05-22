Rusya ile ticari engeller kalktı

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç arasında ortak bildiri imzalandı.

Dvorkoviç ve Şimşek'in, ülkelerinin birbirine karşılıklı olarak uyguladığı ticari kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin ortak bildiri imzaladığı törende, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüştü.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için Türkiye'de bulunan Medvedev ile Başbakan Yıldırım'ın, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi.

KARAR SOÇİ'DE ALINDI

Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik siyasi karar, Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.

ERDOĞAN VE MEDVEDEV GÖRÜŞECEK

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'a gelen Medvedev'in Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor.