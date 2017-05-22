Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Rusya ile normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Rusya ile normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Dmitri Medvedev ile bir araya geldik. Uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Dmitri Medvedev ile bir araya geldik. Uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Gürcistan ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Serbest ticaret anlaşmasını imzaladığımız 2007 yılından bu tarafa da 10 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumundayız" dedi.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının bitirilme aşamasına geldiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, "Bu yıl bitmeden inşallah bu hatta tren çalıştırmaya başlayacağız. Böylece geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan Orta Koridor Bir Yol Bir Kuşak Projesi'nin önemli bir halkasını Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak tamamlamış oluyoruz" diye konuştu.

"RUSYA İLE NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ BİR ADIM DAHA ATTIK"
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile yaptıkları görüşmeye değinen Başbakan Yıldırım, "İkili konuları gözden geçirdik ve uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık. Attığımız bu adıma göre normalleşmeye esas birçok kısıtlama tamamen kaldırılmış durumda. Neler oldu? Müteahhitlik hizmetleri, teknik müşavirlik, seyahat acentası, turizm işletmeciliği-otelcilik, kamu ihaleleri, ağaç işleme olmak üzere 6 alanda Türk firmalarına uygulanan yasak, kısıtlamaların mayıs ayı içerisinde kaldırılma kararı alınmıştır" dedi.

"DOMATESTE MEVSİMSEL İTHALATA İZİN VERİLMESİ YOLUYLA İLK ADIM ATILDI"
Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün saat 17:40 sıralarında Gürcistan'a hareket etti. Hareketinden önce basın mensuplarının Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ile görüşmesinde domatesin gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü. Domates dışında her konuda ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi ilettik. Açıkçası domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyacımız var ama ama burada bir hüküm var.Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu.Yani Mevsimsel talepler ihtiyaçlar dikkate alınarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tamamen bu konunun çözülebilmesi için girişimler devam edecek.Rusya da kendi tarım sektörüne korumak kollamak ihtiyacı duyuyor. Kısıtlamaların miktarı çok azalmıştı" dedi.
(Tuncer Cengiz /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Taşlı sopalı akraba kavgası: 3 yaralı
'Önümüzdeki sezona odaklanacağız'
Yıldırım: Domates, Rus-Türk ilişkilerinin sembolü oldu
'İran nükleer silahlara asla sahip olamayacak'
Safir Türkiye okullarından hızlı çıkış!
Tırın gizli bölmelerinden 102 kilo eroin çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina yıkıldı!
Reina yıkıldı!
Şampiyon Fenerbahçe
Şampiyon Fenerbahçe
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki!
Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Taşlı sopalı akraba kavgası: 3 yaralı
Taşlı sopalı akraba kavgası: 3 yaralı
'Önümüzdeki sezona odaklanacağız'
'Önümüzdeki sezona odaklanacağız'
Yıldırım: Domates, Rus-Türk ilişkilerinin sembolü oldu
Yıldırım: Domates, Rus-Türk ilişkilerinin sembolü oldu
'İran nükleer silahlara asla sahip olamayacak'
'İran nükleer silahlara asla sahip olamayacak'
Safir Türkiye okullarından hızlı çıkış!
Safir Türkiye okullarından hızlı çıkış!
Tırın gizli bölmelerinden 102 kilo eroin çıktı
Tırın gizli bölmelerinden 102 kilo eroin çıktı
85 FETÖ sanığı hakim karşısında
85 FETÖ sanığı hakim karşısında
'Fenerbahçe'de oynuyorsanız kazanmak zorundasınız'
'Fenerbahçe'de oynuyorsanız kazanmak zorundasınız'
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Genelkurmay davasında gergin dakikalar
Genelkurmay davasında gergin dakikalar
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
SMA hastası Eymen bebek hayatını kaybetti
SMA hastası Eymen bebek hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English