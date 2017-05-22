'Rusya ile normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Dmitri Medvedev ile bir araya geldik. Uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Dmitri Medvedev ile bir araya geldik. Uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Gürcistan ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Serbest ticaret anlaşmasını imzaladığımız 2007 yılından bu tarafa da 10 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumundayız" dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının bitirilme aşamasına geldiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, "Bu yıl bitmeden inşallah bu hatta tren çalıştırmaya başlayacağız. Böylece geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan Orta Koridor Bir Yol Bir Kuşak Projesi'nin önemli bir halkasını Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak tamamlamış oluyoruz" diye konuştu.



"RUSYA İLE NORMALLEŞME SÜRECİNDE YENİ BİR ADIM DAHA ATTIK"

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile yaptıkları görüşmeye değinen Başbakan Yıldırım, "İkili konuları gözden geçirdik ve uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık. Attığımız bu adıma göre normalleşmeye esas birçok kısıtlama tamamen kaldırılmış durumda. Neler oldu? Müteahhitlik hizmetleri, teknik müşavirlik, seyahat acentası, turizm işletmeciliği-otelcilik, kamu ihaleleri, ağaç işleme olmak üzere 6 alanda Türk firmalarına uygulanan yasak, kısıtlamaların mayıs ayı içerisinde kaldırılma kararı alınmıştır" dedi.



"DOMATESTE MEVSİMSEL İTHALATA İZİN VERİLMESİ YOLUYLA İLK ADIM ATILDI"

Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün saat 17:40 sıralarında Gürcistan'a hareket etti. Hareketinden önce basın mensuplarının Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ile görüşmesinde domatesin gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü. Domates dışında her konuda ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi ilettik. Açıkçası domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyacımız var ama ama burada bir hüküm var.Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu.Yani Mevsimsel talepler ihtiyaçlar dikkate alınarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tamamen bu konunun çözülebilmesi için girişimler devam edecek.Rusya da kendi tarım sektörüne korumak kollamak ihtiyacı duyuyor. Kısıtlamaların miktarı çok azalmıştı" dedi.

(Tuncer Cengiz /İHA)