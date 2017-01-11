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Rusya ile ilişkilerin düzelmesi en çok onlara yaradı
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Rusya ile ilişkilerin düzelmesi en çok onlara yaradı

Rusya ile ilişkilerin düzelmesi, Rus tarihi dizilerine ayakkabı gönderen yemenicilerin yüzünü, otelcilerden daha çok güldürdü.

Rusya ile ilişkilerin düzelmesi, Rus tarihi dizilerine ayakkabı gönderen yemenicilerin yüzünü, otelcilerden daha çok güldürdü.
Türkiye Rusya ilişkilerinde yaşanan bozulmanın ardından Rus tarihi dizilerine yemeni ihraç eden Gaziantepli yemeni ustaları, zor günler yaşadı. Rusya'dan sipariş gelmemesi üzerine ihracatlarının yüzde 70 düştüğünü belirten yemeniciler, ilişkilerin düzelmesiyle ihracatlarının arttığını söyledi.

"ANTALYA'DAKİ OTELCİLERDEN DAHA ÇOK SEVİNDİK"
Gaziantepli yemeni ustası Ahmet Pektaş otelcilerden daha çok sevindiklerini belirterek, "Bu aralar işlerimiz çok iyi, daha önce kritik dönemler geçirdik. Özellikle Rusya ile yaşadığımız sıkıntılar işimizi çok etkilemişti. Bu sıkıntılar aşıldı. Şuanda yemenilerimizi rahatça ihraç ediyoruz. Önceden başka ülkeler üzerinden ihracat yapmaya çalışırdık. Şimdi ise rahatça mallarımızı Rusya'ya satabiliyoruz. Biz yemenilerimizi Rus tarihi dizilerine gönderiyoruz. Kostümlerin altına giyiyorlar. Çok şükür kazancımız düzeldi" dedi.
(Lider Olgun / İHA)
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