Rusya domates dışında tarım ürünü yasağını kaldırdı
Rusya hükümeti Türkiye'den alınması domates haricinde tarım ürünlerine yönelik yasağı kaldırdı.
Rusya hükümeti Türkiye'den alınması domates haricinde tarım ürünlerine yönelik yasağı kaldırdı. Rusya hükümetinin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre; Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'den tarım ürünü alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören hükümet kararını imzaladı. Türkiye'den salatalık, elma, armut, üzüm, çilek ile tavuk ve hindi ürünlerinin alımına yönelik yasak resmen kalkmış oldu. Türkiye'den domates alımına yönelik yasaksa devam ediyor. Ayrıca, hükümet kararı ile Türk şirketlerinin Rusya'da inşaat çalışmaları yapmalarına ilişkin kısıtlamalar da kaldırıldı.
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