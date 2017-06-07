Rusya'dan Suudi Arabistan kararı

Rusya, Suudi Arabistan'ın petrol projelerine yatırım yapabileceklerini bildirdi.

Rusya, Suudi Arabistan'ın petrol projelerine yatırım yapabileceklerini bildirdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak konuya ilişkin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ortak petrol projelerinin uygulanması durumunda muhtemelen milyarlarca dolar yatırım yapabileceğini söyledi. Bakan Novak, "Sadece uzman biri olarak söyleyebilirim ki büyük yatırımlar olabilir. Milyarlarca dolarlık" dedi.

