Rusya'dan Rakka operasyonuyla ilgili çarpıcı iddia
Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (SDG) DEAŞ'la anlaştığını bildirdi.
Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (SDG) DEAŞ'la anlaştığını bildirdi. Suriye'deki Rus birliklerin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (SDG), DEAŞ'la anlaşma yaptığını, DEAŞ'ın bulunduğu bölgelerden operasyon yapmadan çekildiğini bildirdi. Org. Surovikin, konuya ilişkin, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ve SDG, binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olan teröristleri imha etmek yerine DEAŞ liderleriyle anlaşma yapıyor. DEAŞ liderleri, bu anlaşma kapsamında kontrol ettikleri yerleşim birimlerinden çekilerek, Suriye ordusunun aktif faaliyet yürüttüğü bölgelere geçiş yapıyor. ABD'lilerin Suriye'de terörle mücadele görüntüsü altında, Suriye ordusunun ilerleyişini engellemeye çalıştığı izlenimi oluşuyor" dedi.
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