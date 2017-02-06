Rusya'dan o röportaja sert tepki! Özür bekliyoruz

Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı röportaj sırasında Putin hakkında 'katil' diyen Fox News kanalı sunucusu gazeteci-yazar Bill O'Reilly Rus hükümetini kızdırdı.

Rusya, sarf eilen sözlerden dolayı özür beklediğini açıkladı.

"KABUL EDİLEMEZ VE HAKARET DOLU"

Fox News sunucusu Bill O'Reill, Trump'a neden Rus mevkidaşına saygı duyduğunu sorarken, Putin'i bir katil olarak tanımlamıştı. O'Reill, Putin'i kimlerin öldürülmesinden sorumlu tuttuğuyla ilgili yorum yapmamıştı.

Sarf edilen sözlerin "kabul edilemez, hakaret dolu" olduğunu savunan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, basın mensuplarına "Böylesi saygın bir televizyon şirketinden bu konuda özür dilenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.