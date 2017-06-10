Rusya'dan Katar ve komşularına diyalog çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ve Körfez'deki Arap komşuları arasındaki anlaşmazlıkları sona erdirmek için diyalog başlatmaları gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ve Körfez'deki Arap komşuları arasındaki anlaşmazlıkları sona erdirmek için diyalog başlatmaları gerektiğini söyledi. Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Sani ile yaptığı görüşmede "Bütün anlaşmazlıkların karşılıklı saygı esasındaki bir diyalogla çözülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi. Lavrov, "Bir siyaset meselesi olarak diğer ülkelerin içişlerine ve aralarındaki ikili ilişkilere karışmıyoruz. Ancak ortaklarımız arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi bizi sevindirmez" ifadelerini kaydetti. Katar Dışişleri Bakanı Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Sani ise, ülkesi ile komşu ülkeler arasındaki anlaşmazlığı çözmek için Körfez İşbirliği Konseyinin iyi bir mekanizma olduğunu söyledi.
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