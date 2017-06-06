Rusya'dan 'Katar' açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, 'Rusya, Katar ile işbirliği yapmaya devam edecek' dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, "Rusya, Katar ile işbirliği yapmaya devam edecek" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç yaptığı açıklamada, "Durum çok karışık. İstişareler devam ediyor. Devlet Başkanı dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu telefonda görüştü. Umarım ki bu durum yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Biz Katar ve Katar'la ilişkisini kesen ülkelerle aktif bir şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Dün Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Yemen, Libya ve Maldivler, Katar'la ilişkilerini terör örgütlerini desteklediği ve Orta Doğu'da durumu istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle kestiklerini açıklamıştı.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)