Rusya'dan domates kararı

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Türk domatesine ilişkin yasakla ilgili açıklamalarda bulundu. Tkaçov, 'Türkiye'den domates ithalatı 3 yıl daha yapılmayacak' dedi.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Türk domatesine ilişkin yasakla ilgili açıklamalarda bulundu. Tkaçov, "Türkiye'den domates ithalatı 3 yıl daha yapılmayacak" dedi.

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerli domates üretim sanayini geliştireceği ve bunun için 3 yılın belirleyici olacağını aktardı. Domates dışında Türkiye'den ithal edilen sebzelere yönelik kısıtlamaları kaldırmaya ilişkin belgelerin hazır olduğunu belirten Tkaçov, Rus domates endüstrisini geliştireceklerini ve yakında kendi ürünlerini ihraç edebileceklerini de sözlerine ekledi.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)