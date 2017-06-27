Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal saldırı' cevabı

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, ABD'nin Esad'ın kimyasal saldırı gerçekleştireceği yönündeki iddialarının Suriye'ye karşı askeri saldırı için zemin hazırladığını söyledi.

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, ABD'nin Esad'ın kimyasal saldırı gerçekleştireceği yönündeki iddialarının Suriye'ye karşı askeri saldırı için zemin hazırladığını söyledi.

Krasov, ABD'nin başka devletlerin durumunu istikrarsızlaştırmak için bu tür "haberleri" düzenli olarak kullandığını ifade ederek ABD'nin Irak'ta kimyasal silahı bulma çabalarını hatırlattı. Krasov, "Uluslararası toplumun, ABD hükümetinin bu aceleci eylemlerini kınaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz, idarede oyuncular değişiyor ama performansta hiçbir değişiklik yok" dedi.

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç de ABD'nin Suriye askeri birliklerine yeni bir saldırı hazırladığını dile getirdi. Klintseviç, herhangi bir saldırının Suriye'nin hava savunma sistemi fazla etkili olmadığı için büyük bir tehlike olacağını belirtti.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)