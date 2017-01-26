Rusya’dan ABD’ye güvenli bölge yanıtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturma planını duyurmadan önce Rusya ile fikir alışverişinde bulunmadığını söyledi.
"ABD'li partnerlerimiz bize danışmadı " diyen Kremlin sözcüsü Peskov bu planın Suriyeli sığınmacıların durumunu kötüleştirmemesinin önemine dikkat çekti.
Putin'in sözcüsü Peskov Suriye'de güvenli bölge oluşturulmadan önce tüm olası sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Suriye'de sığınmacılar için güvenli bölge oluşturulması planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Müftüoğlu, "Türkiye başından beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını savundu. Trump'ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması yönünde talimat vereceği öne sürülmüştü.