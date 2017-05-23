Rusya'da yanardağ 6 kilometre yüksekliğe laf püskürttü

Rusya'nın Kamçakta bölgesinde bulunan Şiveluç yanardağı 6 kilometre yüksekliğe lav püskürttü.

Rusya'nın Kamçakta bölgesinde bulunan Şiveluç yanardağı 6 kilometre yüksekliğe lav püskürttü.

Rusya Bilim Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 283 metre yüksekliğinde olan Şiveluç yanardağının 6 kilometre yüksekliğe laf püskürttüğü belirtildi. Rüzgarı etkisiyle küllerin yanardağın güneydoğu yönüne yayıldığı aktarıldı. Lavların Kamçatka'da yerleşim alanlarına yayılmadığı kaydedildi.

Kamçatka'nın en kuzeyinde bulunan yanardağ Klyuçi köyünden 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şiveluç yanardağı 2009 yılının baharından beri aktif.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)