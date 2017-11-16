Rusya'da üçlü zirve! Erdoğan yine Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Kasım'da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapacağı belirtildi.

Soçi'de Türkiye, İran ve Rusya, Suriye konulu bir üçlü zirve gerçekleştirilecek.

Eğer ziyaret gerçekleşirse Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda geçtiğimiz hafta yaptığı görüşme de dahil Putin'le altı kez yüz yüzde görüşmüş olacak.

GÜNDEM SURİYE

Toplantının ana gündemi Suriye'de olacak. Taraflar Suriye'deki gelişmeler ve ülkedeki son durumu ele alacak.

Suriye Halklar Kongresi'ne PYD'nin davet edilmesi Türkiye'nin tepki göstermesine neden olmuştu. Gelen tepki üzerine PYD'nin davet edildiği kongre erteelenmişti. Toplantıda bu kongrenin de ele alınması bekleniyor.