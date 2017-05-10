Rusya'da tramvay alev alev yandı

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde, yolcuları taşıyan tramvay, yanarak kül oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tramvayda 10 yolcunun bulunduğunu, ölenlerin olmadığını, yaralıların ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde, yolcuları taşıyan tramvay, yanarak kül oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tramvayda 10 yolcunun bulunduğunu, ölenlerin olmadığını, yaralıların ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Olay yerine 10 itfaiye ekibi sevkedilirken, yangının çıkış nedeni ise henüz belirtilmedi. (Tatiyana Şuvalova /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.