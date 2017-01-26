Rusya'da termik santralde patlama!

TASS haber ajansının haberine göre Rusya'nın Penza kentinde termik santralde patlama gerçekleşti. Olayda en az 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Patlamanın etkisiyle santralin çatısının 600 metrekarelik bir alana düştüğü açıklandı.

ENERJİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın kaynak çalışmaları sırasında meydana geldiği ve patlama sonrası santraldeki turbo jeneratörlerden birinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada, enkaz üzerinde inceleme yapıldığı ve patlamanın nedenlerinin araştırılmaya başlandığı kaydedildi.