Rusya'da tekne kazası: 7 ölü

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Maksimka göletinde 30 kişinin bulunduğu motorlu bir tekne alabora oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında Maksimka göletinden 10 yaşındaki kızın, 2 yaşındaki bir çocuğun ve iki erkeğin cesedi çıkarıldı. Birkaç saat sonra kurtarma ekipleri 8 ve 15 yaşındaki iki çocuğun cesedine daha ulaştı. Edinilen bilgilere göre alabora olan teknede Ermenistanlı bir ailenin kızlarının mezuniyetini kutladığı bildirildi. (Tatiyana Şuvalova /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.