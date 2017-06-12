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Rusya'da protesto gösterisine müdahale: 650 gözaltı
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Rusya'da protesto gösterisine müdahale: 650 gözaltı

Rusya'da 'Yolsuzlukla Mücadele Fonu' kurucusu Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın, 'yolsuzluk karşıtı' protesto çağrısı üzerine gösteriye katılan 650 kişi gözaltına alındı.

Rusya'da "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın, "yolsuzluk karşıtı" protesto çağrısı üzerine gösteriye katılan 650 kişi gözaltına alındı.
"Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın, "yolsuzluk karşıtı" protesto çağrısı üzerine, binlerce kişi sokaklara döküldü. Rusya'da yalnızca Moskova ve St. Petersburg kentinde gösterilere 10 bin kişi katıldı. Hükümet gösterilerin izinsiz olduğu gerekçesiyle binlerce kişiye biber gazıyla müdahale etti. Polis, Moskova'da 150, St. Petersburg kentinde 500 göstericiyi gözaltına aldı.
Rus aktivist Aleksey Navalnıy protesto çağrısı üzerine evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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