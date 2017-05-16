Rusya'da patlama: 2 ölü

Rusya'nın güneybatısındaki Volgagrad şehrindeki bir binada doğalgaz patlaması sonucu en az 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın güneybatısındaki Volgagrad şehrindeki bir binada doğalgaz patlaması sonucu en az 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Volgagrad şehrinde bir binada gerçekleşen patlama sonucunda en az 2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın ardından olay yerine gelen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Apartman sakinleri, patlama gerçekleşmeden önce binada gaz kokusunun olduğunu, servis ekiplerini çağırdıklarını, ekiplerin binaya gelmeden patlamanın gerçekleştiğini belirtti. Patlamanın 4 katlı bir binada gerçekleştiği belirtildi.

