Rusya'da patlama: 2 ölü

Rusya'nın güneybatısındaki Volgagrad şehrindeki bir binada doğalgaz patlaması sonucu en az 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
Rusya'nın güneybatısındaki Volgagrad şehrindeki bir binada doğalgaz patlaması sonucu en az 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Volgagrad şehrinde bir binada gerçekleşen patlama sonucunda en az 2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın ardından olay yerine gelen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Apartman sakinleri, patlama gerçekleşmeden önce binada gaz kokusunun olduğunu, servis ekiplerini çağırdıklarını, ekiplerin binaya gelmeden patlamanın gerçekleştiğini belirtti. Patlamanın 4 katlı bir binada gerçekleştiği belirtildi.
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