16.11.2017 23:40 Rusya'da korkunç kaza: 15 ölü

Rusya'da bir minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Rusya'da bir minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Mari El Cumhuriyeti'nde bir minibüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğu belirtildi. Kazanın nedenin kar yağışından kaynaklanmış olabileceği, olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

(Şehriyar İmanbeyli /İHA)

