Rusya'da gözaltılar bine yükseldi

Rusya'nın birçok şehrinde düzenlenen 'yolsuzluk karşıtı' protestolarda gözaltına alınanların sayısı bine yükseldi.

Rusya'nın birçok şehrinde düzenlenen "yolsuzluk karşıtı" protestolarda gözaltına alınanların sayısı bine yükseldi.

"Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ın "yolsuzluk karşıtı" protesto çağrısı üzerine binlerce kişi sokaklara döküldü. Polis, gösterilerin izinsiz olduğu gerekçesiyle eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Rusya'nın yaklaşık yüz şehrinde gerçekleştirilen protesto sonucu bin kişi gözaltına alındı.

Rus aktivist Aleksey Navalnıy, protesto çağrısı üzerine evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Navalnıy, polise mukavemet ve halkı izinsiz gösterilere çağırma suçundan 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, St. Petersburg'daki protestolarda gözaltına alınan üç kişiye 10 gün hapis cezası verildi.

