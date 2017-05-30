Rusya'da fırtına: 13 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün çıkan fırtınada, 13 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün çıkan fırtınada, 13 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'da fırtına nedeniyle 13 kişi öldü, 170 kişi yaralandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, bölgede 30 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını, 3 bin 500 ağacın fırtınadan etkilendiği belirtti. Ayrıca dün Moskova Havaalanı'ndaki uçuşların iptal edildiği belirtilmişti.

Acil Durum Bakanlığı ise, Rusya'da 180'den fazla binanın çatısı ile bin 900'den fazla aracın da zarar gördüğünü açıkladı. 130'dan fazla banliyö treninin ve Vnukovo Havalimanı'na giden 4 havayolu ekspres treni seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.

