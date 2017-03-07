'Rusya'da en az 50 yıllık petrol ve gaz rezervi var'

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'da en az 50 yıl yetecek petrol ve gaz rezervi olduğunu söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'da en az 50 yıl yetecek petrol ve gaz rezervi olduğunu söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya petrol ve doğal gaz stokları ile kaç yıl geçinebileceğini bildirdi. Rus Bakan Novak, CERAWeek konferansında yaptığı konuşmada Rusya'da en az 50 yıl yetecek petrol ve gaz rezervleri olduğunu ve üretim maliyetinin varil başına sadece 10-15 dolar olduğunu bildirdi. Novak, "Şunu belirtmek isterim ki, Rusya'da petrol, gaz ve kömür gibi hidrokarbon büyük rezervlerimiz var. Özellikle, en az 50 yıl yetecek kanıtlanmış petrol ve gaz rezervleri ve kuzey kutbu sahasında hidrokarbonların büyük bir potansiyeli daha var" dedi.

Düşük petrol fiyatlarının Rusya petrol ve gaz şirketlerine olan etkisi hakkında konuşan Novak, "Şirketler sadece üretimi ve verimliliği artırmadılar. Aynı zamanda varil başına 10 ila 15 dolar olan ortalama üretim maliyetini azaltmayı başardılar" ifadelerini kullandı.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)