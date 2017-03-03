Rusya'da 640 bin kişi uyuşturucu bağımlısı

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'da uyuşturucu kullanımının her geçen gün endişe verici boyutlara ulaştığını, reşit olmayanlar arasında uyuşturucu bağımlılarının sayısının arttığını söyledi.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'da uyuşturucu kullanımının her geçen gün endişe verici boyutlara ulaştığını, reşit olmayanlar arasında uyuşturucu bağımlılarının sayısının arttığını söyledi.

Patruşev, Ural Federal Bölgesinde katıldığı bir toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin uyuşturucu durumu ağır olarak nitelendirilebilir. 2016 yılında yasa dışı uyuşturucu ticareti ile ilgili suçların sayısı 201 binden fazla. 22 ton civarında çeşitli uyuşturucu madde müsadere edildi." diye konuştu.

Rusya'da uyuşturucu kullanıcılarının 640 bin kişiye ulaştığını aktaran, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, "Geçtiğimiz beş yıl içinde bağımlı sayısında artış yoktu. Ancak şu an ciddi bir seviyede ve çocuklarda yüzde 60 tespit ettik. Özellikle çocuklardaki bu artış endişe verici." dedi.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)