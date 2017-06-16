Rusya: Bağdadi öldürülmüş olabilir

Rus Savunma Bakanlığı, Rakka'da gerçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etti.
Rus Savunma Bakanlığı, Rakka'da gerçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta Rus Hava Kuvvetleri tarafından Rakka'nın Güneyinde geçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Bakanlık ayrıca, saldırılar sırasında 330 teröristin öldürülmüş olabileceğini belirtti. 28 Mayıs'ta, Rus Hava Kuvvetleri Su-34 ve Su-35 avcı uçaklarıyla Rakka'daki DEAŞ kalesine yönelik saldırı geçekleştirmişti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.