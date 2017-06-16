Rusya: Bağdadi öldürülmüş olabilir

Rus Savunma Bakanlığı, Rakka'da gerçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Rus Savunma Bakanlığı, Rakka'da gerçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta Rus Hava Kuvvetleri tarafından Rakka'nın Güneyinde geçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Bakanlık ayrıca, saldırılar sırasında 330 teröristin öldürülmüş olabileceğini belirtti.

28 Mayıs'ta, Rus Hava Kuvvetleri Su-34 ve Su-35 avcı uçaklarıyla Rakka'daki DEAŞ kalesine yönelik saldırı geçekleştirmişti.

