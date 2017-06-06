Rusya: ABD uçağı hava sahamıza girdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, ABD bombardıman uçağının Rus hava sahasında uçtuğunu, Rusya'nın savaş jeti Su-27 tarafından ABD'nin B-52 bombardıman uçağının engellendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, ABD bombardıman uçağının Rus hava sahasında uçtuğunu, Rusya'nın savaş jeti Su-27 tarafından ABD'nin B-52 bombardıman uçağının engellendiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, Baltık Denizi üstünde uçan ABD'nin B-52 bombardıman uçağının Rusya'nın savaş jeti Su-27 tarafından engellendiğini belirtti. Bakanlık "Bu sabah uçakları tespit ettik. Rus jeti Su-27 ile ABD'nin B-52 bombardıman uçağını engelledik" açıklamasında bulundu. ABD borbardıman uçağının, Rusya hava sahasını terk etmesinin ardından Rus jetinin görev yerine döndüğünü belirtti.
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