Rusya ABD'nin 'Paris İklim Değişikliği' kararını yorumladı

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sergey Donskoy ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Hloponin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilmesini yorumladı.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sergey Donskoy ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Hloponin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilmesini yorumladı.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sergey Donskoy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Rusya için önemli olan, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilmesi değil, ticaret ortaklarının Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını onaylamış olmasıdır" dedi.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sergey Donskoy, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilmesinin önemli olmadığını belirterek BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti), AB, Norveç, Japonya, Kore gibi ülkelerin iklim stratejilerinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Hloponin ise St. Petersburg Ululslararası Ekonomik Forumu'nda, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin soruya, "Rusya'nın sözleşmenin öngördüğü sorumluluklardan vazgeçmek niyetinde olmadığını belirterek, ABD'nin Anlaşmadan çekilmesi küresel iklim anlamında kritik bir durum. ABD sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmına sahip" dedi.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)